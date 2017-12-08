Türkiye'de Kudüs protestoları

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında protesto ediliyor.

İstanbul'da Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından protesto gösterileri düzenlenecek.

Ankara'da da Hacı Bayram Camii ile Kocatepe Cami'sinde eylem yapılıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NDA PROTESTO

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminde yaralanan gazilerle birlikte ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda protesto etti.

EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE PROTESTO

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, daha sonra ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstermek için meydanda bir araya geldi.

Ellerinde "Kudüs onurumuzdur", "Kudüs namusumuzdur", "Kudüs istiklal ve istikbaldir" dövizleri taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖSTERİ

İstanbul Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti."Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı gençlik ayakta, Filistin'in yanında" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, sloganlar attı

KONYA

Konya'da sabah namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Kapu Camisi önünde sabah namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların onurudur" pankartı açtı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi ve onuru olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" için bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin yakınlarındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası"nın ardından, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan Kudüs için de dua edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

SÜRYANİLERDEN TEPKİ

Mardin'de yaşayan Süryaniler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal bir şehir olan Kudüs'ün tüm dinler için önemi bulunduğunu söyledi.

Kudüs'ün bir isminin de barış şehri, selamet şehri anlamına gelen Dar'us-selam olduğunu aktaran Peker, "Gerçekten bu isme uygun olsun, ismine uygun devam etsin. Barış içinde, selamet içinde devam etsin. Kudüsherkes için önemlidir. Birçok peygamber buradan geçmiştir. Birçok dinin kutsal mekanı halindedir. Onun için temenni ediyoruz ki orada sorun çıkmasın." dedi.