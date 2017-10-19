ABD'nin saldırısında terör örgütü lideri öldü!

Reuters'in haberine göre ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği İHA saldırısında, terör örgütü Taliban uzantılı Cemaat-ul Ahrar örgütü lideri Ömer Halid Horasani''ın lideri Ömer Halid Horosani'nin öldürüldüğü açıklandı.

Geçtiğimiz gün ABD'nin, Afganistan'ın Paktia bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda Cemaat-ul Ahrar örgütü lideri Ömer Halid Horasani'nin ağır yaralandığı iddia edilmiş, Pakistan güvenlik kaynakları yaptıkları açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki Paktia bölgesinde düzenlenen İHA'lı saldırıda, "Abdul Vali" olarak da bilinen Horasani'nin ağır yaralandığını ve daha sonra bilinmeyen bir bölgeye götürüldüğünü öne sürmüştü.