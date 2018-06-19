Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye silah satışını askıya almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı. Talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. Bu ambargolar zaafiyete neden olmaz" ifadelerini kullandı.

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