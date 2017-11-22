ABD'nin Türkiye'deki personel sayısında büyük artış!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İnsan Gücü Veri Merkezinin hazırladığı rapora göre, Pentagon'un Ortadoğu ülkelerindeki asker ve sivil personel sayısı mayıs ayında 40 bin 517 iken, bu rakam eylül ayında 54 bin 180'e çıktı.
SURİYE'DE BİN 723 PERSONEL
Raporda, personel sayısındaki en yüksek artışın Katar, Bahreyn, Suriye, Kuveyt ve Türkiye'de görüldüğü tespitine yer verildi.
Pentagon'un sıklıkla 503 olarak açıkladığı Suriye'deki personel sayısının hazirana kadar bin 251'e, eylülde de bin 723'e çıktığına işaret edildi.
DEAŞ ile mücadelenin sürdüğü Irak'ta da personel sayısının haziran-eylül aralığında 8 bin 173'ten 9 bin 122'ye çıktığı belirtilen raporda, bir diğer dikkat çekici nokta Türkiye'deki personel sayısındaki artış oldu.
TÜRKİYE'DE YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTIŞ
Türkiye'de personel sayısı geçen haziran ayına kadar bin 350 ile bin 405 arasında değişkenlik gösterirken, eylül ayında bu sayının 2 bin 265 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Trump yönetiminin İran'ı hedef alan dili giderek sertleşirken yıl içinde Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) personel sayısında da önemli artış gözlendi.
Raporda, Kuveyt'teki personel sayısının hazirandan eylüle 14 bin 790'dan 16 bin 592'e yükselmesi dikkati çekti.
Bir diğer önemli artış da Katar'da gözlendi. Katar'da Pentagon bünyesindeki personel sayısının 3 aylık süre zarfında 3 bin 164'ten 6 bin 671'e çıktığı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) personel sayısı da bin 531'den 4 bin 240'a yükselerek yaklaşık 3 katına çıktı.
Bahreyn'de haziran ayında 6 bin 541 olan personel sayısının eylülde 9 bin 335'e çıktığı görüldü.
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