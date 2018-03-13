ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alındığını ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun getirildiğini açıkladı.

Kararın ardından Reuters haber ajansı ABD'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Mike Pompeo hakkında öne çıkan 5 gerçeği derledi:

- 54 yaşındaki Mike Pompeo, Trump'a düzenli olarak istihbari konularda rapor veriyor. Pompeo'nun Trump'ın yakın çevresinde Kuzey Kore konusundaki en 'şahin' seslerden biri olduğunu düşünülüyor.

- Pompeo, ABD'nin 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını önemsiz buluyor. Yeni Dışişleri Bakanı'na göre, Moskova on yıllardın ABD seçimlerini etkilemeye çalışıyor.

- Pompeo ile Trump'ın aynı çizgide olduğu bir diğer konu da İran. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olmaya hazırlanan Pompeo, tıpkı Trump gibi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Pompeo, anlaşmanın İran'a bölgede 'zalim bir şekilde tırmanan hegemonik bir güç' verdiğini savunuyor.

- Pompeo, ABD hükümetinin vatandaşların tüm iletişim bilgilerini toplamasını destekliyor. Eski CIA Direktörü, 2016'da yaptığı açıklamada, tüm yerel telefon kayıtları ile finansal ve hayat tarzıyla ilgili bilgilerin içerisinde arama yapılabilen tek bir merkezde toplanması gerektiğini söylemişti.

- Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra CIA'in başına geçen Pompeo, öncesinde Temsilciler Meclisi'nde Kansas'ın Cumhuriyetçi delegelerinden biriydi. Emekli bir asker olan Pompeo, West Point Askeri Akademisi ile Harvard Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

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