ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için Dışişleri Bakanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Törene, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pompeo ile ailesi ve bakanlık çalışanları katıldı.

AA'nın haberine göre Trump, törende, Pompeo'nun önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) önemli işler yaptığını, çok başarılı bir kariyere sahip olduğunu ve yeni görevinde de önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Donald Trump, "Ülkemizin en üst düzey diplomatı olarak Amerika'yı gururlandıracağından hiç şüphem yok." şeklinde seslendiği Pompeo ile Dışişleri Bakanlığının dünya genelinde daha etkin bir diplomasi yürüteceğine inandığını belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Pence, Pompeo'nun kamuoyu önünde yemin törenini gerçekleştirdi.

POMPEO'DAN "ÇOK ÇALIŞMA" SÖZÜ

Yemin etmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Pompeo, kendisine güvendiği için Trump'a teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.

İran ile nükleer anlaşma konusundaki son değerlendirmelerden Kuzey Kore ile yürütülen diplomasi sürecine kadar birçok konuda başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Pompeo, dış politika konularında önceki yönetimlerin hatalarını tekrarlamayacaklarını dile getirdi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini kısa süre içinde Kudüs'e taşıyacağını vurgulayan Pompeo, DEAŞ'a karşı da Suriye ve Irak'ta ciddi bir başarı kazandıklarını savundu.

Pompeo, 26 Nisan'da Senato'da yapılan oylama sonucunda onay almış, ardından resmen yemin ederek ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuş ancak o gün tören düzenlenmemişti.

Dışişleri Bakanlığına dün ilk kez gelerek çalışanlara hitap eden Pompeo, bakanlığa "yeni bir hayat" getireceğini taahhüt ederek, "Görevim sizlere öncülük yapmak. Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaşamaz. Ben de sizin bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacağım." diye konuşmuştu.

Pompeo, diplomasinin önemine işaret ederek, "Amerikalı diplomatlar, dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek için çalışmalıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

Kongre'de onaylanmasının ardından Brüksel'de katıldığı NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, daha sonra Riyad, Kudüs ve Amman'ı ziyaret ederek, üst düzey görüşmelerde bulunmuştu.

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