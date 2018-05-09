Elevate Summit isimli etkinliğinde yeni uçan taksi konseptini tanıtan Uber, ABD Ordusu Araştırma, Geliştirme ve Mühendislik Komutanlığı (RDECOM) Araştırma Laboratuvarı’yla iş birliğine gittiklerini ve birlikte dikey iniş kalkıp yapabilecek elektrikli hava araçları üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Uber ve silahlı kuvvetler araştırma laboratuvarının iş birliği özellikle birlikte hareket eden ve dikey güç sağlayan pervanelere odaklanacak. Bu ufak pervanelerin, helikopterlerdeki tek büyük pervaneli tasarımlara kıyasla daha sessiz, yüksek performanslı ve verimli çalışacakları iddia ediliyor.

UBER YERDEN KESECEK! UÇAN TAKSİ İÇİN TARİH VERDİLER

Uber, 2023’te başlatmayı planladığı UberAir hava taşımacılığı servisinde sessiz hava araçlarını kullanmak istiyor. Düşük ses kirliliği, şirketin uçan taksi duraklarının yerlerini belirlerken şirkete esneklik sağlayacak.

ABD Ordusu ise yeni nesil sessiz ve dikey iniş kalkış yapabilen hava araçlarının gelecekte insansız olmasını hedefliyor. İki taraf bu araştırma için toplam 1 milyon dolar yatırım yaptı.

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