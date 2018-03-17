ABD ordusunun gizli bilgilerini ele geçiren hacker ölü bulundu!

Wikileaks skandalıyla birlikte ismi gündeme gelen bilgisayar korsanı Adrian Lamo, 37 yaşında hayatını kaybetti. Lamo'nun ölümünü babası Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Lamo'nun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Adrian Lamo'nun ismi ilk olarak 2000'li yıllarında başında Amerikan The New York Times gazetesinin şirket ağının hacklenmesi olayında duyulmuştu.

Ancak Adrian Lamo'yu asıl gündeme taşıyan olay ise ABD ordusuyla yaşanan Wikileaks skandalı oldu. Lamo, ABD askeri bilgilerini ele geçiren isimlerden biriydi.

Lamo, skandalın başrol isimlerinden biri olan Chelsea Manning ile arkadaştı. Manning, skandalın ardından 35 yıl ceza almış, ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından affedilmişti.

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