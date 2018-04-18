ABD, Rusya kararını açıkladı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, " ABD'nin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne şimdilik yeni yaptırımlarda bulunmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu doğrulayabilirim" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama planı konusunda "kafasının karışık olabileceği" yönünde açıklama yapan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'a yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alan Haley, Fox News'e yaptığı açıklamada Kudlow'a atıf yaparak, "Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz" dedi.

Haley Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti. Ancak Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisi, Başkan'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti. Kudlow, Salı günü Haley'den bahsederek: "Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi. Kudlow yaptığı açıklamada "Buradaki mesele şu: Hali hazırda bir dizi yaptırım uyguluyoruz; bazı ek yaptırımlar da değerlendiriliyor ancak henüz belirlenmedi" dedi. Kudlow Beyaz Saray'ın Moskova'ya karşı yaklaşımında bir kafa karışıklığı olmadığını da söyledi.

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