ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya ve Suriye rejiminin Duma'da sivillere yönelik kimyasal saldırıların yerlerini dezenfekte etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Sözcü Nauert, ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ekibinin şu ana kadar Duma'ya giremediğini teyit ettiklerini söyleyerek, "OPCW ekibinin Doğu Guta'nın Duma ilçesine hala giremediklerini teyit ettik. Elimizde Rus yetkililerin Suriye rejimi ile birlikte çalışıp Duma'ya girmelerini engellediklerine dair güvenilir bilgiler var. Rus yetkililerin Suriye rejimi ile birlikte kimyasal saldırıların kanıtlarını kaldırmak için çalıştığına inanıyoruz" dedi.

Neuert, "Bazı insanların 7 Nisan'da gerçekleştirilen kimyasal saldırılar hakkındaki ifadelerini değiştirmeye zorlandıklarını biliyoruz. Sahadaki güvenilir kişilerden hem Rusya hem de Suriye tarafından hikayelerini değiştirmeye zorlandıklarına dair raporlar aldık. Suriye’nin bu saldırılardan sorumlu olduğunu kesinlikle biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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