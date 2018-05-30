ABD Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!

Dün, Suriye'de Beşar Esad rejiminin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı bildirildi.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.

ABD UYARDI!

Resuters'ın son dakika haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımladı ve 10 sene önce savaşa neden olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarına bir kere daha tepki gösterdi.

Esed rejiminin bu iki bölgeyi tanıması kararı üzerine, Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyarıldı.

Gürcistan 1991 yılda bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşandı.

2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

GÜRCİSTAN, SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESİYOR

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı David Dondua, Suriye ile diplomatik ilişkileri sonlandıracaklarını duyurdu. Dondua yaptığı açıklamada, "29 Mayıs 2018'de Suriye rejimi, Rusya'nın manipülasyonunun sonucu olarak yasa dışı bir kararı kabul etti ve Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını uluslararası hukukun ihlali ile tanıdı" ifadelerini kullandı.

Beşar Esad rejiminin Rusya'nın Gürcistan'a karşı askeri saldırganlığını desteklediğini bildiren Dondua, Suriye ile diplomatik ilişkilerini bitirecekleri sürece girildiğini vurguladı.

Öte yandan konuya ilişkin Gürcü basına açıklama yapan Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Gia Volsky, işgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya'nın Suriye tarafından tanınmasının, Rusya'nın teşebbüsüyle olduğunu kaydetti.

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