ABD 'saldırılar' nedeniyle Küba'daki elçilik görevlilerini çekiyor

Washington, Küba'daki ABD Büyükelçiliği'nin çalışanlarına yönelik 'gizemli saldırılar' nedeniyle elçilik çalışanlarının büyük kısmını ülkeden çekme kararı aldı.
Saldırıların niteliğine dair bilgi verilmezken, en az 21 çalışanın "kendilerini iyi hissetmedikleri" belirtildi.
Diplomatların hafif beyin travması, sağırlık, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunduğu biliniyor. ABD, bazı saldırıların otellerde gerçekleştiği belirtilerek, vatandaşlarına da Küba'ya yönelik seyahat uyarısı yaptı.
Sağlık sorunu yaşayanlar arasında en az iki Kanadalı da bulunuyor.
Ağustos ayında da ABD'nin Küba'daki diplomatlarına "akustik saldırı" düzenlendiği iddia edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta yaptığı açıklamda Havana'daki büyükelçiliğin kapatılmasının değerlendirildiğini söylemişti.
Hangi çalışanlar geri çekiliyor?
ABD Havana'daki büyükelçilikte, "önemli görevlerde" bulunmayan personele, aileleriyle birlikte kenti terk etmeleri emrini verdi.
Elçilikte sadece "olağanüstü durum" personeli kalacak. Küba'daki vize işlemleri de süresiz olarak durduruldu.
Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Küba hükümeti vatandaşlarımızın güvenliğini garanti edene kadar, elçilikteki personel sayımızı 'acil durum' seviyesine çekiyoruz" dedi.
Geçen yıl sonundan itibaren yaşanan olaylara yönelik olarak, Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kanada polisi ve Kübalı yetkililerin katılımıyla soruşturma yürütülüyor.
Ancak elçilik görevlilerinin yaşadığı sağlık sorunlarının nedenine dair net bir bilgiye ulaşılamadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Saldırıların ne ile ve nasıl gerçekleştirildiğini bilmiyoruz" dedi.
Geçen ay, diplomatların kulak tarafından duyulamayan ancak sağırlığa yol açma ihtimali bulunan ultrasonik dalgalara maruz kaldığı iddia edilmişti.
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Sorumlular kim?
Abd "saldırılardan" Küba'yı sorumlu tutuyor. Küba ise iddiaları reddediyor.
Ancak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ne ABD ne de Küba hükümetinin suçluyu tespit edemediğini belirtti.
ABD'li yetkili "3. bir ülkenin sorumlu olabileceği ihtimalini gözardı etmiyoruz ancak soruşturma sürüyor" dedi.
ABD ile Küba, 54 yıllık bir aranın ardından 2015'te diplomatik ilişkilerini
2016'da Küba'yı ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Barack Obama, 1928 yılından sonra ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump Haziran ayında yaptığı açıklamada Obama'nın Küba politikasından bazı geri adımlar atabileceğini açıklamış ancak Havana'daki büyükelçiliği kapatmayacağını söylemişti.
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