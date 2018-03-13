ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Taliban örgütünden barış görüşmelerine dair olumlu işaret aldıklarını açıkladı. Afganistan'da Taliban'la başlatılması amaçlanan barış görüşmelerine ilişkin olarak "Taliban'ın tamamımı olmasa da, ki bu zor bir ihtimal, küçük bir kısmı Afganistan hükümetiyle müzakereyle net bir şekilde ilgileniyor" dedi.

Mattis'in Kabil ziyaretinde Taliban'ın Afganistan hükümetiyle masaya oturma ihtimaline dair görüşmeler yapması beklenirken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve ülkedeki ABD kuvvetlerini komuta eden General John Nicholson ile görüşecek.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de geçen haftalarda Kabil'de düzenlenen barış konferansında Taliban'a ateşkes ve bir dizi kapsamlı tavizler önermişti. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, Taliban ile barış için yürütülecek siyasi sürecin bir parçası olarak örgütün siyasi bir grup olarak tanınması gerektiğini söylemiş, Taliban ile barış için siyasi sürecin bir parçası olarak anayasanın yeniden gözden geçirilmesini önererek ateşkesin sürecin bir parçası olması gerektiğini söylerken, Taliban tutuklularının serbest bırakılabileceğini belirtmişti.

Geçtiğimiz ayın sonlarında 25 ülkeden temsilcilerin katıldığı, barış görüşmelerini yeniden başlatma amacıyla bir araya gelen Kabil konferansında konuşan Eşref Gani Ahmedzai, Taliban'ın pazarlık masasına oturması durumunda örgüt mensuplarının pasaport ve vize alma hakkına kavuşacağını, örgütün Kabil'de ofis açabileceğini ve örgüt liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılacağını söylemişti.

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