Ziyarette konuşan Mattis, ABD'nin, barışçıl bir çözüm istediğini belirterek, " Kuzey Kore, diğer ülkeleri tehdit etmeye son vermeli." dedi.

Mattis, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un tehditlerine karşı Güney Kore ile omuz omuza hareket ettiklerini vurguladı.

Amaçlarının kesinlikle savaş olmadığını ifade eden Mattis, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istediklerini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Sorunun diplomatik yollarla çözümü için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Güney Kore Savunma Bakanı Song ise Kuzey Kore'den gelecek bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay New York'ta yapılan BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde Kuzey Kore'ye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajı vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore'ye yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilmişti.