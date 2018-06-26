ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocuklarını, Texas eyaletinde iki askeri üste tutacaklarını söyledi.
Mattis, Alaska'daki Fort Greely füze savunma üssünü ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'de tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin alıkonulan çocuklarına ilişkin Mattis, çocukların Teksas'taki Fort Bliss Kara Kuvvetleri Üssü ile Goodfellow Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştireceklerini bildirdi.
ABD ordusunun her zaman doğal afet ve insani krizlerden kaçan insanlara lojistik destek verdiğini savunan Mattis, "Burada, biz sadece lojistik destek sağlayacağız ve konunun politik boyutlarına girmeyeceğiz. İhtiyacı olanlara konaklama ve sığınma yerleri sağlamak hükümetin meşru bir işlevidir." dedi.
Bakan Mattis, söz konusu iki üste kaç çocuğun kalacağına ilişkin detaylara girmezken, geçen hafta ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, Savunma Bakanlığından, yasa dışı göçmen çocukları için 20 bin yatak hazırlamasını talep etmişti.
6 HAFTADA 2 BİN 500 ÇOCUK ALIKONULDU
Trump yönetimi, geçen ay ülkenin güney sınırılarından yasa dışı yollarla içeri girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarını yargılama sürecinde alıkoyma uygulamasını başlatmıştı.
Mart-nisan aylarında 6 hafta boyunca devam eden uygulama kapsamında toplam 2 bin 500 çocuğun ailelerinden alınarak Teksas eyaletinde McAllen bölgesindeki tesislere yerleştirildiği belirtiliyor.
Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.
Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.
TRUMP, UYGULAMAYI DURDURMUŞTU
Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu öne sürerek, şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğu" açıklamasında bulunmuştu.
Bakanlık, çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını iddia etmişti.
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