ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Mattis, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var." diye konuştu.

Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER