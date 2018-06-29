Pahon, AA muhabirinin, Esed rejimin Dera'daki ilerleyişine yönelik sorularını yanıtladı.
ABD'nin ve DEAŞ karşıtı koalisyonun, terör örgütü DEAŞ'e odaklandığını ve rejimle bir çatışmaya girme niyetlerinin olmadığını belirten Pahon, tüm taraflara şiddeti düşürme çağrısında bulundu. Pahon, "ABD ve 77 üyeli DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmış, Suriye'nin batısındaki rejim operasyonlarına değil." diye konuştu.
"ORTAKLARIMIZI SAVUNURUZ"
Destekledikleri kuvvetlere yönelik bir saldırıya karşı ABD'nin gerekli yanıtı vereceğini ifade eden Pahon, ABD'nin Suriye'de belirli bir toprak parçasını tutmadığını, sadece ülkenin bazı bölgelerinde ortaklarını koruduğunu savundu.
"ABD, Esed rejiminden gelecek herhangi bir saldırıya karşı, Suriye'nin güneyindeki müttefiklerini savunmaya hazırdır, diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya Pahon, "Evet. Bir saldırı durumunda kendimizi ve ortaklarımızı koruyacağız. Bunu daha önce birçok kez gördünüz. Bu konulara yönelik çok tahammülümüz yok. Diplomatlarımız ve politikacılarımız Suriye'deki çatışmalara yönelik çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Askeri olarak her zaman kendimizi ve birlikte çalıştığımız ortaklarımızı savunuruz." yanıtını verdi.
Suriye'nin güneybatısında faaliyet göstermediklerini de hatırlatan sözcü, "Biz El Tanif'teyiz, Suriye'nin güneyinden kastınız burası ise. Burada kimseye ortaklarımıza saldırı düzenlemelerini tavsiye etmiyoruz." dedi.
DERA'DA İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR
Suriye rejimi ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.
Son 10 gün içinde Dera'da Ceddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, Melihat Atraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşim birimlerinde kontrol sağlayan rejim, 317 kilometrekarelik alanda ilerlemiş oldu.
Saldırılardan önce muhalifler, 2 bin 532 kilometrekarelik bir alanı ellerinde tutarken, şimdi 2 bin 215 kilometrekareyi kontrol ediyor.
Şiddetli saldırılardan dolayı Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalan mülteci sayısı 150 bini aşarken, saldırılarda ölü sayısının 200'e ulaştığı belirtiliyor.
Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.
Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.
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