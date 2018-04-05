ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden yüklendiği Amazon, ülkenin savunma sistemleri için bulut servisleri sağlamaya çok yakın.

Business Insider’ın konuya yakın isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı henüz 10 yıllık kontratın kazananı açıklamamış olsa da, bulut servislerinin yeni sağlayıcısının Amazon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Oracle’ın da talip olduğu kontrat, 10 yıl boyunca ülkenin savunma sistemlerinin altyapısını oluşturan Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) adı verilen programın bulut hizmetlerini sağlamayı içeriyor ve 10 milyar dolara kadar bir ödeme vadediyor.

Bakanlık 9 Nisan tarihine kadar şirketlerden teklif toplamaya devam edecekken, söylentiler altyapısını devlet kullanımı için yeniden düzenleyen Amazon’un kontratı kazanmaya en yakın şirket olduğuna işaret ediyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “Bu anlaşmanın durdurulmasının herhangi bir şekilde mümkün olduğunu düşünmüyorum. İş sadece kontrat tarihinin resmi olarak duyurulmasına kaldı.” diyor.

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Bir diğer kaynak ise anlaşmanın eylül öncesinde tamamlanamayacağını belirtiyor.

JEDI kontratı için Amazon'la rekabet eden Oracle'ın CEO'su Safra Catz'in geçtiğimiz gün Trump ile bir akşam yemeği yediği ve Pentagon'un projeyi tek bir şirkete vermek istemesinin Amazon'a avantaj sağladığını belirttiği söyleniyor.

Daha önce Amazon'un vergi mükellefiyetinin ve posta hizmetleri faaliyetlerinin araştırılması gerektiğini belirten ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ayın sonunda paylaştığı tweet dizisinde internet devinin faaliyetleri yüzünden işsizliğin her geçen gün arttığını ve küçük işletmelerin rekabet gücünü kaybettiğini bunun da iflaslar ile sonuçlandığını iddia etmişti.

Trump'ın gece yarısı gönderdiği tweet'ler, Amazon'un 45 milyar dolar piyasa değeri kaybetmesine yol açmıştı.