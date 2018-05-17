ABD Senatosu Gina Haspel'in CIA direktörlüğünü onayladı. Haspel gerekli salt çoğunluk ile direktör oldu. Gina Haspel'e, geçmişte waterboarding ve farklı işkence tekniklerini kullandığı suçlamaları gelmişti.

33 yıldır hizmette olan Haspel'in direktörlüğünün oylanmasında 100 kişinin salt çoğunluğunu sağlaması gerekmekteydi. Son gelen rakama göre Haspel 51'e 43 ile gerekli oyu aldı. Haspel önce Senato İstihbarat Komitesinde onaylanmıştı. Haspel'e senatörlerin sert soruları dikkat çekmişti.

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