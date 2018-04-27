ABD Senatosu Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'nı onayladı

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanıyken ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı yapılan Mike Pompeo'nun ataması ABD Senatosu tarafından onaylandı.
Senato 42'ye karşı 57 oyla Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olmasına onay verdi. 100 üyeli Senato'daki 51 Cumhuriyetçi'nin hepsi ve 6 Demokrat senatör, Pompeo lehine oy kullandı.
Pompeo, Trump yönetiminin ikinci dışişleri bakanı olarak görev yapacak.
Önceki Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görüş ayrılıkları nedeniyle Trump tarafından Mart ayında bir Twitter mesajı ile görevden alınmıştı.
Pompeo, Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.
Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, boğulma hissi veren su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti.
Aynı zamanda eski bir asker olan Pompeo, ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren West Point'teki Askeri Akademi'den 1986 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu. Harvard Üniversitesi'nde hukuk fakültesinden mezun oldu.
Mike Pompeo bugün Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Pompeo'nun Belçika'dan sonra gezisini uzatarak Suudi Arabistan, İsrail ve Ürdün'e gitmesi planlanıyor.
Mike Pompeo'nun Temsilciler Meclisi'ndeki kişisel sayfasında yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre eski CIA Başkanı, Berlin Duvarı yıkılmadan önce Demir Perde'nin devriyesinden sorumlu birlikte görev yaptı.
Pompeo, 2010 yılında Kansas eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne girdi.
İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük" olarak tanımlamıştı.
"Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu" ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet'ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.
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