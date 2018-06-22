Bu değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, ABD dışişleri bakanı Türkiye'nin Rus sistemini satın almadığını ve teslimatını kabul etmeyeceğini tescil etmedikçe, Türkiye'nin satın aldığı F-35 uçaklarının verilmesini engelleyecek.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler son dönemde, ABD'nin Suriye politikası ve iki ülkede tutuklu Türk ve Amerikan vatandaşlarının durumu nedeniyle gerilimli. Aynı yönde bir hüküm, ABD Kongresi'nde ayrı bir savunma politikası harcama yasa önerisine daha önce dahil edilmişti. Bu yasa da henüz Kongre'deki prosedürünü tamamlamadı. Kongre, NATO üyesi Türkiye'yi S-400 sistemini almaktan vazgeçirmeye çalışıyor.

NATO sistemleriyle uyumlu olmayan S-400 füzeleri halen Rusya'nın Ortadoğu'daki girişimlerinden zaten rahatsız olan Batılı ülkeleri tedirgin ediyor. Öneriyi destekleyen Demokrat Parti senatörü Chris Van Hollen yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin her iki sisteme de sahip olması Rusların F-35'lerin yeteneklerini daha kolayca değerlendirmelerine ve zayıf taraflarına yüklenmelerine imkan verir" dedi. Askeri harcama yasası daha Senato ve Temsilciler Meclisi'nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmeyi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanmayı bekliyor. Bu gelişmeye paralel olarak Amerikan yönetimi ve Lockheed Martin yetkilileri dün Türkiye'ye verilecek ilk F-35 uçağının tamamlanmasını bir törenle kutladılar. F-35 projesinde her ülkenin sipariş ettiği uçaklardan ilkinin tamamlanması nedeniyle böyle bir tören yapılıyor. Türkiye'nin siparişi olan uçakların ilki, F-35 pilot eğitimlerinin yapıldığı Arizona'ya gönderilecek. Uçakların Türkiye'ye teslimi 2019 yılı için planlanmıştı.