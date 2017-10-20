ABD Dışişleri: Görüşmeler verimli geçti, önemli ilerleme kaydettik

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinden bir heyet ile Türk yetkililerin, vize kriziyle ilgili Türkiye'deki görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, "Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş tanımını konuştuk. Bu karar yakında bir sonuca bağlanacak." dedi.
Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki ABD heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Nauert, şunları kaydetti:
"Görüşmeler verimli geçti ve genel olarak ajandada önemli yol katettik. Bu iyi bir durum, bu konuda gelişmeler oldu. Vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş tanımını konuştuk. Bu karar yakında bir sonuca bağlanacak."
Sözcü ayrıca, Türkiye'nin konuyla ilgili ABD'ye "delil sunmadığı" yönündeki sözlerini tekrar ederek, "Henüz bir delil görmedik." ifadesini kullandı.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.
Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.
Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.
ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.
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Misafir 2 saat öncechange.org yada twitter dan kampanya baslatmak lazım, "Türk milleti ABD'nin kendisini cezalandırdığını asla unutmayacaktır "seklinde00
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Misafir 2 saat öncepeki müttefikine vize yasağı koymak kalleşlik değilmi sizinle kim müttefik olur sahtekar abd00
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Misafir 4 saat önceİstediğimizi aldık diyor.00