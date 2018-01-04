SBS News'de yer alan bir habere göre, federal mahkeme kayıtlarında Şubat'tan beri yargılanmakta olan eski NSA çalışanı Harold Martin 22 Ocak'ta gerçekleşecek duruşmasında ulusal savunma bilgileri çaldığını itiraf edecek. Habere göre, bu ABD hükümetinden tarih boyunca çalınmış en büyük veri olabilir.



Savcılar Martin'in ABD istihbaratından 20 yıl boyunca hayli önemli gizli hükümet bilgilerini çaldığını ve bu gizli bilgileri Glen Burnie, Maryland'deki evinde biriktirdiğini saptadı. ABD tarihindeki en büyük veri hırsızlığı olabileceğini belirten yetkililer Martin'in evinde 50 terabayt büyüklükte gizli hükümet verisi ele geçirdi.



Hükümet Martin'in çalınan veriyle bir işlem yapıp yapmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi. NSA son yıllarda birçok kez veri ihlali yaşanan bir kurum olarak basında yer aldı.

Aralık ayında eski NSA çalışanı Nghia Hoang Pho yasadışı şekilde kurum dışına veri çıkardığını itiraf etmiş, daha sonra Rus hackerlar Pho'nun bilgisayarını çalmıştı.



Martin Ağustos 2016'da tutuklandığında şu anda sürgünde yaşayan ve NSA'nın tüm dünyada yasadışı dinlemeler yaptığını kamuoyuna duyurarak tanınan eski NSA çalışanı Edward Snowden´in de bir süre çalıştığı Booz Allen Hamilton Holding Corp tarafından istihdam edilmekteydi.





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