ABD Temsilciler Meclisi'nden İran'a yeni yaptırımlar!

Cumhuriyetçi üyelerin çoğunlukta olduğu ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, İran'la ilgili yeni bir yasa tasarısını oyladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlattı.
UZUN MENZİLLİ FÜZE PROGRAMI HEDEFTE
Temsilciler Meclisinde 2'ye karşı 423 oyla kabul edilen yasa tasarısı, İran'la nükleer anlaşmaya aykırı olmamak kaydıyla Tahran'ın uzun menzilli füze çalışmalarını engellemeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.
İran'ın füze programına destek olan kişi ve kurumlara yaptırımlar öngören tasarıya, Cumhuriyetçi vekiller Ed Royce ve Eliot Engel'ın öncülük ettiği belirtildi.
ABD Senatosunda da kabul edilmesi beklenen söz konusu tasarının Trump'ın imzasının ardından yasalaşacağı bildirildi.
HİZBULLAH'I HEDEF ALAN TASARILAR KABUL EDİLDİ
ABD Temsilciler Meclisi dün de İran destekli Hizbullah örgütüne finansal ve askeri destek veren kişileri ve hükümetleri hedef alan yeni yaptırım paketini oy birliğiyle kabul etmişti.
Buna göre, Hizbullah'a finansal ve askeri anlamda destek olan kişi ve hükümetlerin yaptırım listesine girmesinin önü açılmış, Hizbullah'ın bazı bölgelerde sivilleri "insan kalkanı" olarak kullanması kınanmış, ayrıca Avrupa Birliğine (AB) Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması çağrısı yapılmıştı.
Temsilciler Meclisi, yaklaşık 6 aylık bir sürecin ardından ilk kez doğrudan Hizbullah'ı ve dolayısıyla İran'ı da hedef alan yaptırımları kabul etmiş oldu.
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