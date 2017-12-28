Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylamasının kabul edilmesi ABD ve İsrail tarafından hazmedilemiyor. Karar sonrası saldırgan bir tavır içine giren ABD'den skandal açıklamalar geliyor.

Kongre’nin Terörizmle Mücadele Güçleri Başkanı Robert Pittenger, "Türkiye’nin yaptıkları terörist devlet eylemleridir. Türkiye’de terörle bağlantılı kişi ve kurumları belirlemek için çalışmalıyız" dedi.

Robert Pittenger

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi

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