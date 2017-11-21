ABD, terör örgütü YPG'ye yeni silah ve araç gönderdi

Suriye'nin Deryrizor kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri'ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantası YPG'nin oluşturduğu DSG'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

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