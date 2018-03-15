ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.
ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı." dedi.
Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:
"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."
AA muhabirinin "Afrin'e giden unsurlar konusunda SDG'nin ABD ile konuşup konuşmadığını ve en son Afrin'e giden bin 700 YPG/PKK'lının ABD'nin izni ve onayıyla gidip gitmediğine" ilişkin sorusuna McKenzie, "Onlarla iyi iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı onların." yanıtını verdi.
"RUSYA ESAD KIYIMLARININ SUÇ ORTAĞI"
Pentagon Sözcüsü Dana White da Rusya'nın Beşşar Esed rejimini desteklediğini ve Esed'in Suriye'deki katliamlarına ortak olduğunu ifade etti.
Doğu Guta'daki insani dramın, iç savaşın başka bölgelerinde yaşananlara da ayna tuttuğunu kaydeden White, "Rusya kendi ateşkesini kabul ediyor ancak masum sivilleri öldürmeye devam eden bir rejimi desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
White, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakan Mattis'in de (ABD Savunma Bakanı) bu hafta başında ifade ettiği gibi Rusya ya yetersiz kalıyor veya yasa dışı suç işliyor veya ikisi de. Rusya Esed rejimini ayağa kaldırıyor, El-Kaide bağlantılı teröristleri Suriye'de hedef almıyor. Rusya, Suriye'de sivil kayıplarını durdurabilir. Bunun yerine ikiyüzlülükleri masum insanlarının hayatlarını kaybetmesini körüklüyor. Ruslar Esed'e kasten karşı çıkmıyor. Böylece Doğu Guta'daki kıyım devam ediyor. Rusya Esed'in kıyımlarının ortağıdır."
White, Rusya'ya yönelik Esed rejiminin sivil katliamları durdurması konusunda çağrısını yineledi.
Bir gazetecinin "Rejimin sivil katliamlarının durdurulması için sözden öte insanların yapacağınıza inanması gereken birşey var mı? sorusu üzerine White, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasının kendisi için sakıncalı olacağını söylemekle yetindi.
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