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ABD: Tüm ülkeler Kuzey Kore ile tüm ilişkilerini kesmeli

Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından ABD, Çin'den Pyongyang'a petrol satışını durdurmasını istedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, K. Kore'yi "savaş çıkarsa tamamen yok olursunuz" diyerek uyardı. ABD Başkanı Trump ise Kuzey Kore lideri için "hasta köpek yavrusu" ifadesini kullandı.

30.11.2017 - 09:09 | Güncelleme:
- Getty Images
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi toplantısı bitiminde in'in Birleşmiş Milletler daimi temsilci yardımcısı Wu Haitao ile konuştu.

Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından ABD tüm ülkeleri Pyogyang ile ilişkileri kesmeye çağırdı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, özellikle Çin'in Kuzey Kore'ye yönelik somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i arayarak Pyongyang'a petrol satışını durdurmasını istediğini de ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Haley, "Çatışma istemiyoruz ancak savaş çıkarsa Kuzey Kore tamamen yok olur" diyerek de Pyongyang'ı uyardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın telefonla görüştüğü Jinping'i, Kuzey Kore'yi provokasyonlarına ve nükleer programına son vermeye ikna etmesi için elindeki tüm kozları kullanmaya çağırdığı belirtildi.

Çin, Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki ve ticaret ortağı.

- Getty Images
Hwansong-15 füzesinin fırlatılış anının fotoğrafı Kuzye Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşıldı.

"Hasta köpek yavrusu, roket adam"

Trump, vergi reformu ile ilgili Missouri'de yaptığı konuşma sırasında da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için "hasta köpek yavrusu" ve "roket adam" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Çarşamba günü erken saatlerde ABD'nin tümüne ulaşabilecek Hwansong-15 kıtalararası balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

Pyongyang füzenin 4.475 kilometrelik bir irtifaya ulaştığını ve 53 dakika içinde 950 kilometre yol aldığını açıkladı.

Kuzey Kore daha önce de füzelerinin ABD'yi vurabileceğini iddia etmişti, ancak bu kez Pyongyang ilk defa daha öncekilerin güncellenmiş versiyonu gibi gözüken bu füzeyle bunu yapabileceğini öne sürdü.

Kuzey Kore Devlet Televizyonu ayrıca, ülkenin "nükleer devlet olma" misyonunu başardığını bildirdi.

ABD merkezli Endişeli Biliminsanları Birliği adlı kuruluşun analizinde, füzenin standart güzergahında 13 bin kilometreden fazla yol gidebileceği ve ABD'nin herhangi bir noktasına ulaşabileceği belirtildi.

Ancak füzede çok hafif bir sahte savaş başlığı bulunduğu ve çok daha ağır bir yük olan nükleer savaş başlığını bu mesafede taşıyamayacağı da kaydedildi.

Kuzey Kore ise Hwasong 15'in 'çok büyük ve ağır bir savaş başlığını" ABD'ye ulaştırabileceğini iddia ediyor.

Kuzey Kore'nin füze denemesi uluslararası toplumun da tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı düzenledi.

- BBC
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BBC TÜRKÇE

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