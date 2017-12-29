ABD, Türk vatandaşlarına yönelik vize sınırlamasını kaldırdı

- BBC

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de uygulanan tüm vize kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Türk hükümeti, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına akınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır" dendi.

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/946380340783968256

ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını 8 Ekim'den bu yana askıya almıştı.

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