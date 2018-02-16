ABD Türkiye arasında Suriye mekanizması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile kritik durumdaki ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını ve sorunların çözümü için bir mekanizma oluşturulacağını söyledi.
Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık. YPG Menbiç'ten çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı bir adım atabiliriz ama önce YPG'nin buradan çıkması lazım" dedi.
Çavuşoğlu iki ülke arasındaki sorunların çözümü için çalışma gruplarından oluşan bir mekanizmanın kurulacağını ve bu süreçte ABD'den somut adımlar beklediklerini söyledi.
Tillerson ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin "bir kriz noktasında olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nasıl ilerleyeceklerini konuştuklarını" söyledi.
Tillerson şöyle konuştu;
"Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu kritik öneme sahip konuların nasıl çözülebileceğiyle ilgili tekliflerimizi sunduk. Bunların bir kısmı ortak basın deklarasyonunda da görünecek. Spesifik olarak bizim aramızda sorun olan konular içinde çalışmayı taahhüt ettik. Hedefimiz Suriye ile ilgili kesinlikle örtüşüyor. DEAŞ'tan kurtulmak, ülkeyi istikrara kavuşturmak, sonra mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak, aynı zamanda siyasi çözümü desteklemek. Çalışmalarımızı koordine edeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı diğer terörist gruplara karşı da ortaklaşa sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz. O bölgelerde kim daha egemen olacak bunlara da karar vereceğiz. Ve bunları da temizledikten sonra orada daha önce yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç konusunu ele alacağız. Ancak sadece bu değil, Kuzey Suriye'nin tamamı üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Cenevre sürecini destekleyeceğiz"
Tillerson ayrıca "Bundan sonra ABD başka bir şey yapıp, Ankara başka bir şey yapmayacak. Bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. İlerleyeceğiz ve bu çerçevede DEAŞ'a karşı başarılı olacağız. Başta terörist gruplar varsa Suriye içerisinde onlarla ilgili de adımlar atacağız. Alanların istikrarını sağlayacağız. Ama yapılacak çok iş var. Kollarımızı sıvamamız lazım. Acil olduğunu düşündüğümüz konularda beklemeyeceğiz. Hala Suriye içerisinde ciddi bir konu var. Spesifik çalışmalar, çalışmaya başladıkça ortaya çıkacak" diye konuştu.
Çavuşoğlu ABD'nin YPG konusunda vaatler ve sözler verdiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.
Çavuşoğlu "Suriye konusunda endişelerimiz nasıl karşılanacak? Terör örgütleriyle mücadele nasıl olacak? Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacağız? En önemlisi de Cenevre süreciyle birlikte siyasi sürece nasıl gideceğiz? Dün bu konuları uzmanlarımızla somut adımlar atarak, artık vaatler sözler değil çalışarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma, süreci savsaklama değildir. Tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. Oyalama yok ve inşallah ilk toplantı Mart ayının ortasından önce gerçekleşecek" dedi.
Çavuşoğlu ABD'den "Suriye'deki tüm terör örgütlerinin yanı sıra FETÖ örgütüyle de mücadele konusunda destek beklediklerini" açıkladı.
Tillerson da ABD Konsolosluğu'nun tutuklu yerli personeli hakkında endişe içinde olduklarını söyledi ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'u serbest bırakma çağrısı yaptı.
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