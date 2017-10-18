AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.
"İki yerel çalışanımız çok da uzun olmayan bir süre önce gözaltına alınmıştı ve bugün hala gözaltındalar." ifadesini kullanan Nauert, "Terörizmle suçlanıyorlar ve Türkiye hala bir delil sunmadı. Elbette ki bu çok ciddi bir suç ve buna ilişkin kanıt görmek istiyoruz." diye konuştu.
"Türkiye bir müttefikiniz gibi davranıyor mu?" şeklinde yöneltilen soruyu Nauert, "Türkiye ile ilişkilerimiz karışık, bu şaşırılacak bir durum değil. Umuyorum ki güçlü NATO müttefiğimizle bu sorunları halledeceğiz. Biz umutluyuz." şeklinde yanıtladı.
Nauert, "Yerel çalışanlarımızdan birisi sonunda avukatıyla görüştü." ifadesine de yer verdi.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce de avukatıyla görüşmediği yönünde iddialarda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Topuz'a 30 Eylül ile 2 ve 3 Ekim'de, avukatlarıyla görüşme imkanı sağlandığını bildirilmişti.
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Misafir 10 saat önceABD: durum bildirimi yapmış...ilişki durumu durumu karışık :)30
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Misafir 12 saat önceKendi ic sorusturmamiz sizi ilgilendirmez siz kimsiniz avukatlari mi olucaksiniz hadi yuru anca yutarsin:laughing:00
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Misafir 12 saat öncekardeş bizden oyını durun içimzize girmeyin biz sizinle ilişki istemiyoruz00