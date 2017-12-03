ABD ulusal güvenlik danışmanı: Kuzey Kore ile savaş ihtimali artıyor

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı HR McMaster, Kuzey Kore ile savaş ihtimalinin her geçen gün arttığını ama silahlı çatışmanın tek çözüm olmadığını söyledi.
California'da bir güvenlik konferansında konuşan HR McMaster, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı ABD ve müttefiklerinin mücadele edeceğini kaydetti.
Kuzey Kore, BM yaptırımlarına tepki olarak üç gün önce balistik füze denemesi yapmıştı.
Son denemede füze, önceki testlere kıyasla daha yüksekten uçup Japonya açıklarına düştü.
Uluslararası toplumun tepkisine ve yaptırımlara rağmen Pyongyang'ın son aylarda nükleer ve füze programını geliştirmeye devam etmesi gerilimi tırmandırdı.
Kuzey Kore ilk nükleer testini Eylül ayında yapmıştı.
Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ABD topraklarına erişebileceği iddiaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Amerika'nın batı kıyılarına takviye kuvvetler konuşlandırdığı belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı HR McMaster Cumartesi günkü konferansta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a atıfla şunları söyledi:
"Bu sorunun çözümü için silahlı çatışmadan başka yollar var. Ama artık bu bir yarış çünkü giderek daha da yaklaşıyor ve çok zaman kalmadı."
McMaster, Çin hükümetinin de füzelere yakıt takviyesinin engellenmesi için Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulaması çağrısında bulundu:
"Çin'den Çin'in çıkarları doğrultusunda hareket etmesini istiyoruz ve daha fazla müdahalede bulunmanın Çin'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz."
"Yakıt olmadan füze de fırlatamazsınız."
Diğer yandan Kuzey Kore de, Pazartesi günü ortak tatbikat yapmaya hazırlanan iki müttefik Güney Kore ile ABD'yi 'savaş kışkırtıcılığı' yapmakla suçladı.
Kuzey Kore'de iktidar partisinin yayın organı Rodong gazetesinde yer alan baş yazıda "Bu, Kuzey Kore'ye karşı açık ve topyekûn bir provokasyondur ve her an bir nükleer savaşa neden olabilir" dendi.
Kuzey Kore, Perşembe günü fırlattıkları Hwasong-15 füzesinin ABD'nin tümünü vurabileceğini duyurmuştu.
Füzenin, 4.475 kilometrelik bir irtifaya ulaştığı ve 53 dakika içinde 950 kilometre yol aldığı belirtildi.
Fakat uzmanlar, füzenin 13 bin kilometreden daha fazla yol almış olabileceğine ve ağır savaş başlığını o kadar uzak mesafeye taşıyamayabileceğini söylüyor.
Uzmanlar Kuzey Kore'nin atmosfere yeniden girince savaş başlığının parçalanmasını önleyecek bir teknoloji geliştirmiş olabileceğine de inanmıyor.
Reuters haber ajansının aktardığına göre araştırmacılar yeni bir Thaad füze savunma sistemi yerleştirilebilmesi için ABD'nin batı yakasında lokasyon tespiti yaptıklarını duyurdu.
Reuters'a konuşan iki Kongre üyesi, Füze Savunma Ajansı'nın (MDA) takviye savunma sistemi konuşlandırmak istediğini söyledi ama yeri ve zamanlamasıyla ilgili ayrıntılar verilmedi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın birimi olan MDA, Thaad sistemi konuşlandırılmasıyla ilgili talimat almadıklarını söyledi.
Mevcut Thaad füze savunma sistemlerinden biri, Güney Kore, diğeri Pasifik Okyanusu'nda ABD toprağı Guam Adası'nda konuşlu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Guam Adası'nı hedef alacak orta-uzun menzilli füze fırlatma planları olduğunu duyurmuştu.
Thaad savunma sistemleri, kısa ve uzun menzilli füze fırlatabilme özelliğine sahip.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.