ABD ve AB onlarca Rus diplomatı sınır dışı ediyor

- Getty Images Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı

İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesine yönelik olarak İngiltere'nin ardından diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'den de karşı hamle geldi.

ABD'de 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise 14 AB ülkesinin Rus yetkilileri sınır dışı etmeye karar verdiğini açıkladı.

Ukrayna da AB ve ABD ile işbirliği gerçekleştirmek adına 13 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini söyledi.

Almanya dört, Fransa dört ve Hollanda iki Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini belirtti.

Rusya ise bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada en az 60 Amerikan diplomatın ülkeden gönderileceğini açıkladı.

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) de bu kriz kapsamında Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde alındı.

Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

- AFP Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel AB Zirvesi'nde bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" demişti.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik kanıtları AB liderlerine sundu.

Moskova suçlamaları reddediyor

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet bu hafta İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

AB, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

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