Geçtiğimiz yıl Ukrayna’da ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa’daki diğer organizasyonlara yayılarak milyarlarca dolar zarara sebep olan NotPetya saldırısı için şüpheler Rusya’da yoğunlaşıyor.

Geçtiğimiz gün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri NotPetya konusunda Rusya’yı doğrudan suçlamıştı. Benzer bir açıklama Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’tan geldi.

Sanders, “NotPetya, Kremlin’in Ukrayna’yı dengesizleştirme çalışmalarından birisiydi ve Rusya’nın ülkedeki devam eden çatışmaların sorumlusu olduğunu ortaya koyuyor.” dedi ve bunun uluslararası sonuçları olacağını belirtti.

Birçok sektör uzmanı NotPetya’nın Rusya tarafından gerçekleştirildiğini aylar öncesinden belirtmişti. İngiltere ve ABD ise ilk kez bu hafta, kimileri tarafından tarihin en yıkıcı siber saldırısı olarak tanımlanan NotPetya için Rusya’yı resmen sorumlu tuttu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD NotPetya yüzünden Rusya’nın nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı konusunda önündeki seçenekleri değerlendiriyor.

Birleşik Krallık ve ABD cephesinden gelen suçlamaları yanıtlayan Rusya, batılı ülkeleri “Rusofobik” olmakla suçlamış ve NotPetya’yla alakaları olmadığını açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre, ABD ve Birleşik Krallık söz konusu suçlamayı geçtiğimiz gün eş zamanlı olarak yapmayı planlıyordu ancak Florida’daki okul saldırısı nedeniyle açıklamanın bugüne ertelendiği belirtildi.