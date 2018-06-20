ABD ile Çin arasında yaşanan ticari çekişmeler yerini yüzlerce milyar dolarlık ticaret savaşlarına bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den yapılan 50 milyar dolar değerindeki ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirmesine Çin’den yanıt gelmesi üzerine bu ülkeye yönelik ek gümrük vergisi kapsamını genişletti. Trump yaptığı açıklamada 200 milyar dolar tutarında Çin malına yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için hazırlık yapılması talimatı verdiğini duyurdu.

TRUMP: HELE BİR KARŞILIK VERİN

Trump Çin’e yönelik açıklamalarını daha da sertleştirerek, “Eğer Çin uygulamalarını değiştirmeyi reddeder ve yeni tarifelerle devam etmekte direnir ise, yasal süreç tamamlandığında bu tarifeler uygulamaya girecek” diye konuştu. Trump ayrıca mevcut açıklamasının haricinde Çin’e yönelik ek vergilendirmeye tabi tutulabilecek 200 milyar dolarlık ek ithal ürün için de araştırma başlatılmasını istedi. ABD’den gelen bu haberlere Çin’in yanıtı gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin gümrük tarifelerine “güçlü” karşı tedbirler ile yanıt verileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Eğer mantığını kaybederse Çin, gerek niteliksel gerekse niceliksel olarak geniş kapsamlı tedbirler almak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

AB BUGÜN OYLAYACAK

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) de bugün ABD’ye yönelik duyurduğu ek gümrük vergilerinin uygulanıp uygulanmayacağını oylayacak. Brüksel’den de misillemeye yönelik bir karar çıkarsa dünyanın en büyük üç ekonomik gücü resmen ticaret savaşlarına girmiş olacak. Küresel ticaret cephesinde yaşananlar piyasaları da kötü yönde etkiledi. Dünya borsaları yüzde 2’lere yaklaşan düşüş yaşarken emtia da ağır darbe aldı. Başta sanayi metalleri olmak üzere bu alanda da kayıplar yüzde 3’lere yaklaştı.

‘BÜYÜK EKONOMİLER YENİ BİR KRİZE HAZIRLIKLI DEĞİL’

ABD’nin eski Hazine Sekreteri Lawrence Summers, gelişmiş ülkelerin başka bir resesyona hem ekonomik hem de siyasi açıdan hazır olmadığı ve merkez bankalarının sadece bir miktar hızlanan enflasyonu durdurmak için faiz artırmaktan sakınmalarının gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Summers, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) pazartesi günü Portekiz’de düzenlenen konferansında, “Başka bir ekonomik gerileme döneminin yaratacağı sonuçlar, enflasyonun yüzde 2’nin bir miktar üzerine çıkmasının beraberinde getirdiği herhangi bir olumsuzluktan çok daha ağır basacaktır” dedi. Summers’ın açıklamalarına göre, faizlerin bir sonraki resesyondan önce tarihsel açıdan normal seviyelere dönmesi pek mümkün değil. Bu durum da merkez bankalarının elini kolunu bağlıyor. Summers, yeni bir ekonomik gerilemenin, gelişen dünyada halihazırda yükselişte olan popülizm ve korumacılık güçlerini daha da kötüleştireceğini sözlerine ekledi.

BORSALARI SAVAŞ KORKUSU ESİR ALDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünlere yeni gümrük vergileri getirmekle tehdit etmesiyle Çin hisselerindeki satış baskısı Asya borsalarını dört ayın dip seviyesine çekti. Çin, ABD’nin cuma günkü gümrük vergisi adımına karşılık olarak, ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar dolar olan ürünlere gümrük vergisi getirme kararı alırken, Trump değeri 200 milyar dolar olan Çin’den ithal ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Çin Borsası: % -3.8

Dow Jones: % -1.25

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping en son 2017’de bir araya geldi

‘FAİZ ARTIŞI İLE İLGİLİ SABIRLI BİR YOL İZLEYECEĞİZ’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’nde enflasyon yavaş yavaş toparlanırken, bankanın faizlerin yükseltilmesi konusunda “sabırlı” ve “tedrici” bir yaklaşım izleyeceğini ve şu andaki piyasa beklentilerinden memnun olduğunu söyledi. Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme yolunda ilerlediğini ve enflasyonun giderek hedefe yaklaştığını söyleyen Draghi, buna rağmen ekonomik beklentilerin belirsizlikten etkilendiğini belirtti.

Draghi, “Önemli olan enflasyon beklentilerinin çıpalı olması. Ancak ekonomik gelişmeler kaynaklı belirsizlik bu sürecin çeşitli aşamalarında varlık gösteriyor” dedi. Draghi’ye göre ECB’nin orta vade için büyüme beklentileri aynı.