ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, telefonda Kuzey Kore'yi konuştu.

Beyaz Saray, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Trump ve Moon'un, Kuzey Kore'nin fırlattığı ve Japonya'nın üstünden geçerek Pasifik'e ulaşan son füze denemesini ele aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kore, yaptığı provakatif eylemlerden dolayı Birleşmiş Milletler tarafından geçen hafta 2 defa kınanmasına rağmen uluslararası toplumu küçümsemeye devam ediyor. Başkan Trump ve Başkan Moon, Kuzey Kore üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıyı arttırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca iki lider, konuya ilişkin görüşmelerini gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda devam ettirecek."