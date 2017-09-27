ABD ve Rusya anlaştı! Ay'ın yörüngesine yeni istasyon...

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı İgor Komarov, Rusya ile ABD’nin Ay’ın yörüngesinde, BRICS ülkelerinin de desteğiyle Derin Uzay Kapısı (Deep Space Gateway) isimli bir istasyon kurma konusunda anlaştığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...