ABD ve Türkiye'den açıklama: Menbiç ile ilgili yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları, "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasının" onaylandığını açıkladı.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada da Pompeo ile Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili "yol haritası" ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

Görüşme sonrası ABD Ticaret Odası'nda konuşan Çavuşoğlu, Pompeo ile "verimli ve başarılı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Menbiç, ABD ile Türkiye arasında uzun süredir gerginlik konusu.

Türkiye, "terör örgütü" olarak gördüğü YPG güçlerine destek veren ABD'den askerlerini bölgeden çekmesini istiyor.

Washington ise buna yanaşmıyor.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1003629829663739904

Çavuşoğlu daha önce YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Türkiye ile bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söylemişti.

Pazar günü de Washington'da Türk vatandaşlarıyla bir iftar yemeğine katılan Çavuşoğlu, iki ülke arasında "Menbiç konusunda varılacak mutabakatın Pompeo ile görüşmenin olumlu sonuç vermesi halinde" uygulamaya geçeceğini belirtmişti.

Çavuşoğlu Financial Times'a konuştu: YPG, Menbiç'ten çekilecek

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok

Reuters: SDG yetkilisi ABD'nin 3 ay önce Menbiç'te üs kurduğunu açıkladı

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