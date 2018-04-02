ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkeye vize başvurusu yapanların Facebook ve Twitter hesaplarının geçmiş beş yıla dair kayıtlarının kontrol edilmesini teklif etti.

ABD İdari ve Bütçe Ofisine sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda, her yıl ülkeye vize başvurusunda bulunan 14,7 milyon civarı kişinin yeni uygulamaya tabi tutulacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medya bilgilerinin, ABD’ye diplomatik ve resmi hariç tüm vize başvurularında bulunanlardan talep edilmesi planlanıyor.

Bakanlık ayrıca vize başvurusunda bulunanlardan son beş yılda kullandıkları telefon numaralarının, e-posta adreslerinin ve seyahat geçmişlerinin de istenebileceğini belirtti. Teklife göre, başvuru yapanlardan daha önce ABD’den ihraç edilip edilmedikleri ya da yakınlarının terörist aktivitelere katılıp katılmadığı gibi bilgiler istenecek.

Bakanlık yetkilileri, teklif edilen uygulamaların potansiyel radikal görüşlü kişilerin tespit edilmesine kolaylaştıracağını düşünüyor.