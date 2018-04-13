Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, 6 Nisan'da ABD yönetiminin 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yılında uygulamaya başladığı yaptırımlardan bu yana Rus şirketlerini en çok etkileyen yaptırımların geçen hafta uygulandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, yaptırımların söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisi olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, bu firmaların ABD doları cinsinden ticaret yapmaları ve hizmet vermelerinin de sınırlandığı anlatıldı.

Açıklamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus şirketlerin işlerinin ve finansal profillerinin zarar görüleceği kaydedilerek, Rusya'da piyasaların ABD'nin yaptırım listesini genişletebileceği endişesine hakim olduğu bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, aylık rutin tutukluluk incelemeleri ilgili önemli bir karara imza attı. FETÖ tutuklusu Erdal Tercan'ın başvurusunda Yüksek Mahkeme, dörde karşı on iki oyla Tercan'ın 1,5 yılı geçen tutukluğu sırasında bir kez bile tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılmamasını hak ihlali saydı.

RUSYA'DA ABD YAPTIRIMLARINA CEVAP HAZIRLIĞI

Rus milletvekilleri, Washington'un Rusya karşıtı yaptırım kararlarına cevap olarak, ABD'den pek çok kalemde ithalat ve ihracatı da yasaklayan geniş kapsamlı bir yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

Duma'nın internet sitesinde yayımlanan tasarı, ABD ile atom, uçak sanayi, roket motoru sanayisi alanlarında iş birliğinin durdurulmasını içeriyor.

Amerikan tarım ürünlerinin yanı sıra alkol ve tütün ürünlerinin de Rusya'ya ithalatına yasak getirmeyi öneren tasarı, ABD vatandaşlarının Rusya'da istihdamına yönelik sınırlama ve yasaklamalar da getiriyor. Yasaklamalar, kişisel kullanım için mal ithalatını ise kapsamıyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi ve ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayından geçmesi gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta 7 Rus iş adamı, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.