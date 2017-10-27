ABD'ye çocuk pornosu yayını: İngiliz çift hüküm giydi

İngiltere'de yaşayan bir çift, alıkoydukları bir çocuğa cinsel taciz uygulayarak, bu görüntüleri Amerikalı bir pedofiliye Skype üzerinden izlettikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.
34 yaşındaki Sarah Gotham ve 36 yaşındaki Craig Forbes, ismi gizli tutulan kızı, 2012 yılı Aralık ayından, 2013 yılı Mart ayına kadar uyuşturucu ile yanlarında tuttu.
Bu süre içinde de kızın görüntülerini internet üzerinden, California'da yaşayan 42 yaşındaki Kori Ellis isimli pedofili hükümlüsü ile paylaştı.
OIayın İngiltere'de mahkeme aşamasına taşınması ise Ellis'in Nisan ayında ABD'de yakalanması ile gerçekleşti.
Kişisel bilgisayarından çocuk pornosu kapsamında yüzlerce içerik çıkan Ellis, sorgusunda İngiliz çifte ilişkin de bilgiler verdi.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) 4 ajanın gözetiminde İngiltere'ye getirilen Kori Ellis, burada çiftin aleyhine tanıklık etmesi için mahkemeye çıkarıldı.
Ellis'in ayrıntılı ifadeşleri doğrultusunda İngiltere'deki mahkeme Sarah Gotham'ı 9 yıl, sevgilisi Craig Forbes'u ise 8 yıl hapse mahkum etti.
Çiftin, Amerika'da yaşayan Ellis ile internetteki sohbet odalarında tanıştığı açıklandı.
İngiltere'ye tanıklık için getirilen Ellis'in de ABD'de devam eden dava kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği bildiriliyor.
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