ABD'ye karşı yeni hamle geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve odanın yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Zeybekci, bir süre oda yönetimiyle görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı 'anti damping' soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Önemli bir toplantıydı. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, 'ticaret savaşlarından' çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir."
'MB'NİN ATTIĞI ADIMLAR ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ADIMLAR'
Merkez Bankası'nın faiz artırma kararıyla ilgili soruya da cevap veren Bakan Zeybekci, söyle dedi:
"Merkez Bankası'nın adımı, piyasaların önüne geçme artı proaktif olma yönünde attığı bir adım. Merkez Bankası'nın bu attığı adımlar, enflasyonu düşürücü yönünde atılan adımlardır. Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi dolayısıyla Türkiye'de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımız zaman desteklenen kararlardır, bunlar" dedi.
Bakan Zeybekci, "Geçen gün Türkiye'de, Allah vermesin, kimseye de silahlı saldırı olmasın, kimseye fiske vurulmasın, bir silah patladığında karısının arkasına saklanan gitmiş yurt dışında, şimdi Türkiye'ye yapılan bu kur atağından dolayı, 'Türk Lirası'nın değeriyle ilgili bu sürecin, Türkiye'de siyaseten AK Parti'ye mal olacağı hayaliyle farklı şeylere girenler de var. Yani burada maalesef insan dostu hayvanlara haksızlık olur ama, 'birilerinin duası geçseydi gökten kemik yağardı' derler. Bu ülke dimdik ayakta olacak. Ekonomisiyle, tarımıyla, ihracatıyla aklınıza gelen bütün sektörleriyle önde olacak. 2017 yılında dünyada 10 mega dev projenin 5'i Türkiye'de, bunu biz değil onlar söylüyor" diye konuştu.
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