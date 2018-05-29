ABD'ye silah yanıtı: Başımızın çaresine bakmak durumundayız

Erdoğan ''Amerika'nın kendine has bir yönetim anlayışı var. Amerika'da başkanlık dışındaki orada yapılanma, o da farklı bir şey. Pentagon'a bakıyorsunuz farklı, bunların hepsinin bir çalışma metodları var.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ABD'nin YPG'yi desteklediğine dikkat çekerek ''5000 tır silah mühimmat 2000 kargo mühimmat getirmelerini doğru bulmadım. Orada 20 üsleri var. Bunları kim için veya kime karşı kuruyorsun, bu sınırlarda Türkiye var, Türkiye'nin burdaki illerine karşı YPG'yi destekliyorsunuz, biz sizden paramızla silah alamıyoruz onlara silah veriyorsunuz. Biz şu anda yine başımızın çaresine bakmak durumundayız. ABD ile olan NATO'daki stratejik ortaklığımızın kabul görmesi lazım'' değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan ''Savunma sanayiine girmeyecekmiydik Sayın İnce? Hala biz bir yerlerden tanklar İHA'lar gelsin SİHA'lar gelsin bunu mu söyleyecektik. Bugün onları bekliyor olsaydık Afrin operasyonun'da yarı yolda kalabilirdik. Biz Amerika'ya İsrail'e muhtaç olmaktan kurtulduk. İsrail'den aldıklarımız arıza yapınca tamiri mümkün olmuyordu. Savunma sanayiyi hafife alan hiç bir ülke iflah olmaz.'' şeklinde konuştu.

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