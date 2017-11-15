ABD'ye vize işlemleri normale mi dönüyor? Konsolosluktan açıklama...

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başlayan krizde 8 Ekim'de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya almış, 6 Kasım'da ise her iki taraf da 'sınırlı' bir biçimde vize işlemlerine başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bu haftadan itibaren ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemlerinin normale döneceği yönündeki iddialarla ilgili olarak konsolosluk yetkilileri haberturk.com'a açıklamalarda bulundu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin yaptığı açıklamada, 'sınırlı' vize işlemlerinin sona erdirilerek normal uygulamaya geçileceği yönündeki iddialar yalanlandı ve konuyla ilgili belirli bir takvim bulunmadığı ifade edildi.

Konsolosluk yetkilileri, daha önce başvurusu iptal edilenlerin online başvuru sistemini kullanarak yeni bir vize görüşmesi için başvuru yapabileceklerini belirtirken, ileri bir tarih için randevu almış ve kendilerine randevularının iptal edildiğine dair bir uyarı gitmemiş kişilerin ise yeni bir işlem yapmalarına gerek olmadığını vurguladı.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye'ye gelmiş ve krizin çözümü için heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. İki ülke arasında yürütülen diplomatik temasların ardından hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri sınırlı vize uygulamasına başlamıştı.

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