ABD'yi ayağa kaldıran fotoğraf! Siyah çocuğa tasma taktılar

Bridgewater kentindeki ilkokulda Amerikalı seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, dönem giysileri giyerek fotoğraf çektirdi.
Fotoğrafta, tasma takılan siyahi bir kızın iki beyaz çocuk ve sınıf öğretmeninin önünde diz çöktüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki yağmaya başladı. Okul yönetimi tepkiler üzerine konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi. Sınıf öğretmeni ise fotoğrafın farklı algılandığını belirterek, "Bu derste hiçbir şekilde, bir insanı veya grubu aşağılama niyetimiz olmadı" dedi.
Bir veli ise "Bu fotoğraf bir insanın köleleştirilmesini simgeliyor. Burada çocuğun renginden ziyade daha büyük bir sorun var" açıklamalarında bulundu.
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Misafir 5 dakika önceYALNIZ ÖĞRETMENİN YÜZÜ NASIL GÜLÜYOR NE KADAR MUTLU00
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Misafir 9 dakika önceIrkçılık bitmeyecek, canlı cansız tüm varlıkların bir yaratıcının ürünü olduğu ve ona istinaden saygı görmeyi hak ettiğini bilmedikçe bitmez de...00
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Misafir 13 dakika önceaynı kafa zerre şaşma yok00