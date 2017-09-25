ABD Başkanı Donald Trump; İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza attı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayla yeni seyahat kısıtlama kararına ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.
Buna göre yeni seyahat kısıtlamaları, pazar günü süresi dolan "Trump'ın vize yasağı kararnamesinin" yerini alacak ve 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak. Yeni kararla birlikte seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkeler İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela oldu.
Önceki liste nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden oluşurken, yeni listede bu tanıma uymayan ülkelerin de yer alması dikkat çekti.
KUZEY KORE, VENEZUELA VE ÇAD LİSTEYE EKLENDİ
Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad'ın yeni listeye eklendiği görüldü.
Beyaz Saray yetkilileri, söz konusu ülkelerin, "ABD'nin vize süreçlerinde talep ettiği bilgi paylaşım aşamalarına gerekli cevabı veremeyen" ülkeler olduğunu ve din ya da etnik köken gibi kıstasların söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca her bir ülkeye uygulanacak kısıtlama kriterlerinin farklı olabileceği ve sürecin "aşamalı" şekilde ilerleyeceği dile getirildi.
"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KONTROLDEN GEÇİREMEDİĞİMİZ KİŞİLERİ ÜLKEMİZE KABUL ETMEYECEĞİZ"
Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamasında, "Başkan olarak, ABD'nin ve Amerikan halkının çıkar ve güvenliğini koruyacak adımları atmak zorundayım." değerlendirmesinde bulunan Trump, Twitter hesabından da, "Güvenli bir şekilde kontrolden geçiremediğimiz kişileri ülkemize kabul etmeyeceğiz." yorumunu yaptı.
IRAK VATANDAŞLARINA DA SIKI GÜVENLİK KONTROLÜ
Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı, listede yer almamasına rağmen Irak vatandaşlarının da ancak sıkı güvenlik kontrollerinin ardından yeni vize alabileceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen seyahat yasağı, Yüksek Mahkemenin 26 Haziran'daki kısmi onayının ardından uygulanmaya başlamıştı. Yüksek Mahkeme, seyahat yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı sağlamış, daha alt mahkemelerden gelen "şartın kapsamının genişletilmesi" taleplerini ise reddetmişti. Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili ilk duruşmasını 10 Ekim'de yapacağı bildirilmişti.
Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı.
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