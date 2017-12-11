DEAŞ'ın zayıfladığı 2017 yılında dahi, ABD askeri yardımının ek bütçelerle 430 milyona çıkması dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı bütçesi, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Kasım'da onaylanarak, detaylandırılan bütçe tahmini Savunma Bakanlığı sitesine yüklendi. Buna göre Pentagon'un 2018 Mali Yılı Bütçesi, 74 milyar dolar artışla 692.1 milyar dolara yükseldi. Bütçede Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'ye 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını öngörülüyor. Bütçe detayında bölgede 25 bin silahlı kişi bulunurken, bu yıl eğitim sürecinde maaşları 200 ile 400 dolar arasında olan 5 bin kişinin daha eğitilerek gruba katılacağı, 2018 yılının sonunda ABD yardımıyla savaşan 30 bin silahlı terörist olacağı belirtiliyor. Maaş ve operasyon desteği için 60.6 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Silah yardımı bütçesi ise 104 milyon dolar olara hesaplanırken, bütçe detayında 12 bin adet AK-47 Kalaşnikof otomatik tüfek, 6 bin PKM makineli tüfek, 3 bin 500 DShK ağır makineli tüfek, 3 bin adet RPG-7 roketatar, bin adet Türkiye'de PKK'lıların üzerinde şimdiye kadar 21 tanesi ele geçirilen AT-4 veya SPS-9 sofistike anti-tank füzesi, 80 adet 60 mm, 80 adet 82 mm ve 75 adet 120 mm havan topu bulunuyor. Bu silahlarda kullanılacak mühimmatlara ise 157.6 milyon dolar ayrıldı.

Silah, mühimmat ve araçlar dışında YPG'lilere 104.5 milyon dolarlık savaş ekipmanı verilecek. Bu ekipmanların arasında 25 bin üniforma ve kişisel teçhizat, 500 metal dedektörü, 450 mini insansız hava aracı, 500 iridyum uydu telefonu, 150 kızıl ötesi hedef noktalayıcı, 150 gece görüş dürbünü, 580 ışıklı kol saati ve bin kafa lambası da 2018 yılında YPG'lilere götürülecek.

Operasyonun en önemli kısmı olarak görülen silah, mühimmat, araç ve ekipmanların nakliyesine 40 milyon dolar ayrıldı. Bu silahlar 77 ton yük taşıyabilen Boeing üretimi C-17 askeri kargo ve yük uçağı tarafından 50 seferde taşınacak. C-17’nin bir sortisi 500 bin dolar olarak hesaplandı. 50 sorti için 25 milyon dolar bütçe ayrıldı. Suriye'ye inemeyen bu uçaklar, önce Ürdün ve Kuveyt'e inecek, oradan kara yoluyla Suriye'ye götürülecek. Bunun maliyeti ise 15 milyon dolar...

Bütçenin temel yaşam desteği kısmında 6.1 milyon dolarlık yardım yapılacağı, bunun içinde çevre ve gıda temizliği, enerji üreten jeneratörler, su, atık su giderimi, duş ve tuvaletler ile tehlike/hastalık kontrol merkezleri yer alıyor.

Bütçenin araç bölümünde 2018 yılında YPG'ye 415 araç verileceği belirtiliyor. Bu araçların dışında 30 tane de dozer ve iş makinesi verileceği, araçlar için yaklaşık 30 milyon dolar harcanacağı bildirildi.

abd

ypg

irak

suriye

deaş

teçhizat

yardım

destek

Terör