1915 olaylarına ilişkin Ermenilerin iddialarına karşı ABD'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycanlı, Chicago kentinde protesto gösterisi düzenledi. "Ermeni yalanlarına Hayır!" başlığı altındaki gösteri, Michigan Caddesi'ndeki Tribune Tower Meydanı’nda yapıldı.

AA'nın aktardığına göre; gösteriye katılanlar, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ABD bayrakları taşıdı.

Ermenilerin Türkiye karşıtı mitingine bir tepki içeriği de taşıyan gösteride, "Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor" ve "Arşivlerinizi açamazsınız çünkü yalanlara dayanıyor" yazılı pankartlar açıldı.

İstiklal Marşı ve İzmir marşlarının okunduğu gösteride, "En büyük Türkiye, başka büyük yok”, “Yalancı Ermenistan” ve “Daha fazla Ermeni yalanı duymak istemiyoruz” şeklinde sloganlar atıldı.

Protesto gösterisine çevredeki Amerikalılar da ilgi gösterdi.

Ermeni sorununda Ermeni tezini kabul edenlerin Anma Günü olarak gördükleri 24 Nisan'da ABD'de yaşayan Ermeniler her yıl gösteriler düzenliyor. ABD de yaklaşık 200 bin ermeni yaşamakta. Bunların bir kısmı Türkiyede yaşayan Ermeni aile kökleirne sahip.Türkiye'den göç eden Ermeniler sorunun tanımlanmasını, topraklara dönüş ve gayrımenkul haklarını talep ediyorlar.

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