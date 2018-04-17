Washington merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organisation (THO) Başkanı Ali Çınar, uzun süredir nabzını tuttuğu ABD vatandaşlarının gözündeki FETÖ algısını Gazete Habertürk’ten İrem Koca'ya anlattı. FETÖ yapılanmasının ABD’de günden güne yayıldığı endişesini dile getiren Çınar, 2018’de ABD’de örgüte ait en az 7 yeni sözleşmeli okul daha açıldığını, bu yıl 175’e yükselen okullardan elde edilen gelirin de 30 milyon dolar arttığını vurguladı.

ALGI: YOKSULLARI OKUTUYOR

ABD’de hâlâ aktif olan FETÖ yapılanmasının varlığını nasıl devam ettirdiğini anlatan Çınar şunları söyledi: “FETÖ’nün yaklaşık 80 bin öğrencisi olan bu okullar sayesinde 26 eyalette 750 milyon doların üzerinde operasyon geliri var. Ne yazık ki Amerikalıların birçoğunun algısı, FETÖ’nün yoksul çocukların eğitimini sağladığı yönünde. Bu algının oluşmasında örgütün ülkede kesintisiz yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetlerinin büyük bir rolü var. Örgüt, ‘dinlerarası diyalog’ gibi söylemler kullanarak, siyasetle iç içe geçmiş bir hareket olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor.”

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