Davayı ABD'de yaşayan Türk toplumu adına başından itibaren takip eden avukat Günay Evinch, son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Evinch, her iki Türk'e de 1 yıl 1'er gün hapis cezası verildiğini, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak ve ayrıca "iyi halden" 2 ay indirimle 10 gün içinde serbest kalacaklarını söyledi.
Narin ve Yıldırım'a yöneltilen 6 suçlamadan 5'inin savcılık tarafından düşürüldüğünü belirten Evinch, bu suçlamaların mahkemede kanıtlanabilir şeyler olmadığına kanaat getirildiğini kaydetti.
YARGIÇ İYİ VATANDAŞLAR OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Karar duruşmasında davayla ilgili değerlendirmeler yapan Yargıç Marie Demeo, Sinan Narin'in Türk Özel Kuvvetlerindeki görevi sırasında 20 asker arkadaşını kaybetmesinden dolayı travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını, olay günü PKK bayraklarını gördükten ve yüzüne fırlatılan buzlu su şişesiyle yaralandıktan sonra kontrolünü kaybettiğini kabul etti.
Yargıç ayrıca Narin'in, trafik cezası da dahil hiçbir suç kaydı bulunmayan iyi bir vatandaş olduğunu ve iyi ailevi ve toplumsal bağlara sahip olduğunu da kabul ettiğini belirtti.
Öte yandan, Yargıç Demeo, bir yıla yakındır incelediği dava sürecinin sonunda Eyüp Yıldırım'ın Kürtlere karşı herhangi bir nefretinin bulunmadığına ikna olduğunu ve Yıldırım'ın kendi ailesinde de Kürt kökenli birçok akrabası bulunduğunu gördüğünü ifade etti.
Yargıç, Yıldırım'ın, olayların yaşandığı gün Kanada'dan gelen misafiri Kenan Dereci'nin PKK/PYD yandaşları tarafından başından yaralandığını gördükten sonra kontrolünü kaybettiğini kabul ettiğini kaydetti.
"ABD POLİSİNİN BAŞARISIZLIĞI ŞOK ETTİ"
Aynı şekilde Yıldırım'ın da trafik cezası dahil hiçbir suç kaydı olmayan iyi bir vatandaş olduğunu kabul ettiği belirtilen Yargıç Demeo'nun, "Bir yıldır bu davayla uğraşıyorum ve olayların yaşandığı gün Washington DC ve Amerikan güvenlik güçlerinin ne kadar başarısız olduğunu görmek beni şok etti." şeklindeki değerlendirmesi ise dikkati çekti.
Karar duruşmasında sadece Narin ile Yıldırım'ın avukatlarına söz hakkı veren Yargıç Demeo, PKK/PYD yandaşlarının söz hakkı almasına ise izin vermedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017'deki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, Yıldırım ve Narin ise tutuklanmıştı.
Olaylarda Kasım Mollaoğlu adlı PYD/PKK sempatizanı, Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonraki New York ziyaretindeki konuşmasında da olay çıkararak polis tarafından gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
New York ziyaretinde Bloomberg Küresel İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'taki olaylarla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:
"Beyaz Saray'a girerken PKK'lı göstericiler, siz onlara 'aktivistler' diyorsunuz, orada her türlü gösteriyi yapıyorlar. Polisin, onlara müdahale etmediğini gördüm. Daha sonra büyükelçilik rezidansına geçtik. Büyükelçilik rezidansına geçtiğimiz zaman orada da yine aynı şekilde, yakın mesafede gösteri yapıyorlar ve polisin onlara ne yazık ki müdahale etmediğini gördüm. Bu defa, yakın mesafedeler. Benim kendi korumalarım, beni korumakla görevli olanlar ister istemez duruma müdahale etmek durumunda kaldı. Haklı. Oradaki Türkiye'nin vatansever evlatlarından bazılarına megafonla vurdular ve başı gözü kan revan içinde kaldı.
Çok ilginç, onlardan kimseyi almadılar içeri. Benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Çok ilginçtir, bunların içinde 4 tanesi olay mahallinde yok hatta 2 tanesi Amerika'ya hiç gelmiş değil. Neredesin sen Amerikan yargısı? Ben Sayın Başkan'a da söyledim. Kendileri de 'takipçisi konumunda olduğunu, federal devletten kaynaklanmadığını, eyaletten kaynaklanan bir durum olduğunu' söylediler. Temenni ederim ki bu yanlış düzelir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.